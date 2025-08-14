DANAS POČINJE GOSPOJINSKI POST: Dve nedelje posta na vodi i ulju, a danas u jelo stavite bosiljak!

Ozon pre 10 minuta
DANAS POČINJE GOSPOJINSKI POST: Dve nedelje posta na vodi i ulju, a danas u jelo stavite bosiljak!

Gospojinski post počeo je danas, na dan Svetih mučenika Makaveja, a prethodi velikom hrišćanskom prazniku Uspenju presvete Bogorodice, poznatijem kao Velika Gospojina, koji se proslavlja 28. avgusta i poznat je kao praznik majki i dece, kada žene obavezno treba da se pričeste.

Post traje 14 dana, posti se na vodi i ulju, izuzev praznika Preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta, kada je dozvoljeno jesti ribu. Ono što čak ni mnogi vernici ne znaju jeste da je Gospojinski post strožiji od Božićnog i Apostolskog, pa pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post poste kao i Veliki Vaskršnji post. Prema narodnom verovanju, svi običaji na današnji dan vezuju se za vodu i bosiljak za koji se veruje da je božja
