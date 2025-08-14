Evropljani bi da spreče Trampa da „spasi” Rusiju

Evropljani bi da spreče Trampa da „spasi” Rusiju

Volodomir Zelenski poručuje da njegov plan za završetak rata ima tri tačke: prekid vatre, pregovore uz posredovanje SAD i jasne bezbednosne garancije

Dan uoči, po mnogima, istorijskog samita Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci sve je jasnije da se rat u Ukrajini neće završiti posle prvog sastanka. U naporima da spreče moguću „trgovinu” koja bi bila na štetu Kijeva, evropski lideri zajedno sa Volodimirom Zelenskim juče su na video-konferenciji ubeđivali američkog predsednika da nikako ne popušta svom ruskom kolegi koji ne odustaje od krajnjeg cilja ‒ uništenja Ukrajine. Američki predsednik je uoči
