Da li biste prali zube pastom napravljenom od vaše kose

King’s College London Doktor Šerif Elšarkavi veruje da bi tehnologija mogla da bude dostupna u naredne dve godine Pasta napravljena od vaše sopstvene kose mogla bi da pomogne u obnavljanju i zaštiti oštećenih zuba, kažu istraživači. Naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu (KCL) otkrili su da kreatin, protein koji se može naći u kosi, koži i vuni, može obnoviti zubnu gleđ i sprečiti rane stadijume propadanja. Njihovo istraživanje otkrilo je da kreatin proizvodi