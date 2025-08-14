Da li biste prali zube pastom napravljenom od vaše kose

Radio 021 pre 39 minuta  |  BBC News na srpskom
Pasta napravljena od ljudske kose mogla bi da pomogne u obnavljanju oštećenih zuba, pokazuje studija sa Kraljevskog koledža u Londonu.

King’s College London Doktor Šerif Elšarkavi veruje da bi tehnologija mogla da bude dostupna u naredne dve godine Pasta napravljena od vaše sopstvene kose mogla bi da pomogne u obnavljanju i zaštiti oštećenih zuba, kažu istraživači. Naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu (KCL) otkrili su da kreatin, protein koji se može naći u kosi, koži i vuni, može obnoviti zubnu gleđ i sprečiti rane stadijume propadanja. Njihovo istraživanje otkrilo je da kreatin proizvodi
BBC News pre 39 minuta
Danas pre 39 minuta
Južne vesti pre 34 minuta
NIN pre 34 minuta
BBC News pre 39 minuta
