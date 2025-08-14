Dan žalosti u Crnoj Gori zbog pogibije vojnika, situacija sa požarima se smiruje

U Crnoj Gori je Dan žalosti, zbog smrti pripadnika Vojske Dejana Božovića, koji je stradao tokom gašenja požara u Kučima kod Podgorice. Stanje na požarištima od jutros je mnogo bolje, novih požara nema, kažu u Direktoratu za zaštitu i spasavanje u Podgorici.

Požar u Piperima uzrokovan samozapaljenjem električnih provodnika Prema preliminarnim nalazima veštaka požar koji je prijavljen 10. avgusta u Piperima, u selu Đurkovići najverovatnije je nastao kao posledica samozapaljenja električnih provodnika niskonaponske mreže. To je i potvrđeno pregledom nadzornih kamera šireg lica mesta, saopšteno je iz Uprave policije. Policija utvrđuje uzroke požara i na drugim lokalitetima.