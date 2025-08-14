Uhapšeno više osoba zbog nasilja na neprijavljenim skupovima 12. avgusta

RTS pre 16 minuta
Uhapšeno više osoba zbog nasilja na neprijavljenim skupovima 12. avgusta

Policija je uhapsila više osoba zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike i oštećenja tuđih stvari na neprijavljenim skupovima 12. avgusta.

Policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su, kako je potvrđeno RTS-u, zbog narušavanja javnog reda i mira i napada na policijske službenike, N. K. (19), J. N. (17), J.Đ. (19). Takođe sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavljena je konsultacija, a on se izjasnio da u radnjama navedenih lica ima elemenata krivičnog dela, kao i da dva punoletna lica treba da se zadrže do 48 časova, a da se maloletnom licu krivična prijava podnese u
