RHMZ: U podne najtoplije u Somboru sa 34 stepena Celzijusa, najsvežije na Kopaoniku

SOMBOR - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je podatke prema kojima je danas u podne najtoplije bilo u Somboru, gde je izmerena temperatura od 34 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je u 12 časova zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali.

U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu, Ćupriji, NiŠu i Leskovcu je za samo jedan stepen svežije u odnosu na Sombor, što znači da je u tim gradovima temperatura dostigla 33 podeljak na Celzijusovoj skali. Trenutna temperatura u Beogradu je 32 stepena, kao i u Vranju, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Valjevu i na Paliću. U Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano i veoma toplo vreme.