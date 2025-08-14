Tramp namerava da ponudi Putinu pristup retkim mineralima ako okonča rat u Ukrajini

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp priprema se da ponudi ruskom lideru Vladimiru Putinu pristup retkim zemljanim mineralima kako bi ga podstakao da okonča rat u Ukrajini, piše londonski Telegraf.

Prema saznanjima lista, Tramp će na sastanak sa Putinom doći sa brojnim unosnim predlozima, što uključuje otvaranje prirodnih resursa Aljaske za Moskvu i ukidanje nekih američkih sankcija na rusku avio-industriju. Izvori Telegrafa navode da predlozi uključuju davanje Putinu pristupa retkim zemljanim mineralima i na teritoriji Ukrajine koje Rusija trenutno kontroliše. Londonski list navodi da je američki ministar finansija Skot Besent među zvaničnicima američke
