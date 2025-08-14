Vremeplov: Potpisan ugovor o osnivanju "Male Antante"

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Potpisan ugovor o osnivanju "Male Antante"

NOVI SAD - Na današnji dan 1920. U Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju "Male Antante", vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Cilj "Male Antante", koja se oslanjala na Francusku, tada vodeću kontinentalnu silu u Evropi, bilo je sprečavanje restauracije Habzburga u bilo kom obliku. Sve tri zemlje (Rumunija se savezu pridružila nešto kasnije-1921.) bile su životno zainteresovane za održanje novih granica uspostavljenih posle Prvog svetskog rata. Bojazan nije

Danas je četvrtak, 14. avgust, 2025. godine. 1040 - Škotskog kralja Dankana ubio je Magbet, koji je potom vladao 17 godina. Magbetova vladavina, posebno način na koji je zaposeo škotski presto, inspirisala je engleskog pisca Vilijama Šekspira za jednu od njegovih najpoznatijih drama. 1385 - Pobedom u bici kod Alžubarote, portugalske snage osujetile su invaziju kralja Kastilje Huana I , čime je osigurana nezavisnost Portugala. 1777 - Rođen je danski fizičar Hans
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 14. avgust

Na današnji dan, 14. avgust

B92 pre 39 minuta
Na današnji dan: Umro Ferari, uvedene prve registarske tablice u svetu

Na današnji dan: Umro Ferari, uvedene prve registarske tablice u svetu

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 14. avgust

Na današnji dan, 14. avgust

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPortugalRumunijaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Većina Kineza u anketi tv mreže CGTN smatra da Tramp neće rešiti problem bezbednosti u gradovima

Većina Kineza u anketi tv mreže CGTN smatra da Tramp neće rešiti problem bezbednosti u gradovima

Beta pre 4 minuta
Ukratko iz sveta - Bitcoin na novom rekordu

Ukratko iz sveta - Bitcoin na novom rekordu

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze, a evo šta traži zauzvrat od Izraela

Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze, a evo šta traži zauzvrat od Izraela

Blic pre 24 minuta
Dosije Epstin – „Drakulin zamak“, Vudi Alen, Ehud Barak, Bil (Gejts i Klinton)

Dosije Epstin – „Drakulin zamak“, Vudi Alen, Ehud Barak, Bil (Gejts i Klinton)

Danas pre 34 minuta
Dan žalosti u Crnoj Gori zbog smrti pripadnika vojske tokom gašenja požara

Dan žalosti u Crnoj Gori zbog smrti pripadnika vojske tokom gašenja požara

Radio 021 pre 24 minuta