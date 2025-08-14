Vremeplov: Potpisan ugovor o osnivanju "Male Antante"

NOVI SAD - Na današnji dan 1920. U Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju "Male Antante", vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Cilj "Male Antante", koja se oslanjala na Francusku, tada vodeću kontinentalnu silu u Evropi, bilo je sprečavanje restauracije Habzburga u bilo kom obliku. Sve tri zemlje (Rumunija se savezu pridružila nešto kasnije-1921.) bile su životno zainteresovane za održanje novih granica uspostavljenih posle Prvog svetskog rata. Bojazan nije

Danas je četvrtak, 14. avgust, 2025. godine. 1040 - Škotskog kralja Dankana ubio je Magbet, koji je potom vladao 17 godina. Magbetova vladavina, posebno način na koji je zaposeo škotski presto, inspirisala je engleskog pisca Vilijama Šekspira za jednu od njegovih najpoznatijih drama. 1385 - Pobedom u bici kod Alžubarote, portugalske snage osujetile su invaziju kralja Kastilje Huana I , čime je osigurana nezavisnost Portugala. 1777 - Rođen je danski fizičar Hans