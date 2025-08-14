Na današnji dan, 14. avgust

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 14. avgust

Danas je četvrtak, 14. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1385 - Pobedom u bici kod Alžubarote, Portugalci su sprečili pokušaj invazije kralja Kastilje Huana I (Juan), čime je osigurana nezavisnost Portugala. 1457 - Gutenbergova štamparija u Majncu izdala je prvu štampanu knjigu u boji. "Majnciški psaltir" bio je štampan u crvenoj i crnoj boji. 1777 - Rodjen je danski fizičar Hans Kristijan Ersted (Christian Oersted), osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Potpisan ugovor o osnivanju "Male Antante"

Vremeplov: Potpisan ugovor o osnivanju "Male Antante"

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Portugal

Svet, najnovije vesti »

Sad: uvele sankcije pojedincima i kompanijama povezanim sa meksičkim narko kartelom

Sad: uvele sankcije pojedincima i kompanijama povezanim sa meksičkim narko kartelom

Blic pre 6 minuta
Rusija planira da ograničiti deo poziva na Telegramu i WhatsAppu

Rusija planira da ograničiti deo poziva na Telegramu i WhatsAppu

Kurir pre 5 minuta
Toplotni talas prži, u Izraelu 48 stepeni: Dvoje mrtvih od toplotnog udara

Toplotni talas prži, u Izraelu 48 stepeni: Dvoje mrtvih od toplotnog udara

Kurir pre 0 minuta
Tramp nudi Putinu retke minerale! Američki predsednik sprema neverovatnu ponudu za ruskog lidera!

Tramp nudi Putinu retke minerale! Američki predsednik sprema neverovatnu ponudu za ruskog lidera!

Kurir pre 10 minuta
Obračun sa narko kartelima: Amerika uvel sankcije svima koji ih podržavaju

Obračun sa narko kartelima: Amerika uvel sankcije svima koji ih podržavaju

Kurir pre 9 minuta