Lavrov: Pregovori o NIS-u u tijeku, nacionalizacija samo uz pristanak Rusije

SEEbiz pre 5 sati
Lavrov: Pregovori o NIS-u u tijeku, nacionalizacija samo uz pristanak Rusije

MOSKVA - Pregovori o NIS-u su u tijeku, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na okruglom stolu za veleposlanike u Moskvi.

"Proces pregovora je u tijeku. Znam da se srbijansko vodstvo obratilo SAD-u, jer je to bio njihov zahtjev koji je ispunila tvrtka koja je stvorena na temelju međuvladinog sporazuma između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca", istaknuo je Lavrov na pitanje srbijanskog veleposlanika Momčila Babića o situaciji s NIS-om, kako prenosi Sputnik Srbija. Podsjetio je da međuvladin sporazum između Srbije i Rusije navodi da ne može biti
