Vučić o večerašnjim incidentima: Uhapšeno četiri lica, jedan policajac teže povređen

Sputnik pre 22 minuta
Vučić o večerašnjim incidentima: Uhapšeno četiri lica, jedan policajac teže povređen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su oni koji protestuju na ulicama ljudi koji uništavaju imovinu i čine krivična dela. Istakao je da je jedan policajac u Novom Sadu teže povređen i da su četiri osobe uhapšene.

„Država će narednih dana reagovati ozbiljnije“, rekao je Vučić. On je rekao da su neki državni organi sinoć i večeras zakazali, ali da tako više neće moći. Uskoro opširnije...
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Povređeno je mnogo građana i šest policajaca": Obratio se Dačić: "Bojim se da ima teško povređenih pripadnika MUP"

"Povređeno je mnogo građana i šest policajaca": Obratio se Dačić: "Bojim se da ima teško povređenih pripadnika MUP"

Blic pre 27 minuta
Vučić: Pripadnik SBPOK-a teže povređen, nadam se da će polcije bolje reagovati

Vučić: Pripadnik SBPOK-a teže povređen, nadam se da će polcije bolje reagovati

Euronews pre 2 minuta
Predsednik Vučić se obraća javnosti Građani su večeras mogli da vide i čuju sve, to nije bilo ni u Hitlerovo vreme država će…

Predsednik Vučić se obraća javnosti Građani su večeras mogli da vide i čuju sve, to nije bilo ni u Hitlerovo vreme država će pobediti

Dnevnik pre 11 minuta
"Jedan pripadnik UKP-a teško povređen"! Vučić u telefonskom uključenju: Biće još mnogo uhapšenih

"Jedan pripadnik UKP-a teško povređen"! Vučić u telefonskom uključenju: Biće još mnogo uhapšenih

Mondo pre 11 minuta
Predsednik Vučić pozvao građane na mir: Večeras uhapšene četiri osobe, povređen jedan pripadnik UKP

Predsednik Vučić pozvao građane na mir: Večeras uhapšene četiri osobe, povređen jedan pripadnik UKP

RTS pre 2 minuta
Uživo Vučić se obraća građanima Srbije

Uživo Vučić se obraća građanima Srbije

Telegraf pre 27 minuta
VIDEO: Protest u Vrbasu, policija razdvaja pristalice SNS i demonstrante

VIDEO: Protest u Vrbasu, policija razdvaja pristalice SNS i demonstrante

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NECNovi SadPredsednik Srbijevucicsrbija

Politika, najnovije vesti »

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Blic pre 7 minuta
"Jedan pripadnik ukp teško povređen": Oglasio se Vučić: "Biće još hapšenja, pravna država će morati da radi"

"Jedan pripadnik ukp teško povređen": Oglasio se Vučić: "Biće još hapšenja, pravna država će morati da radi"

Blic pre 2 minuta
"Pokrali su sve što su zatekli": Vučević o demoliranju prostorija SNS u Novom Sadu: "Pola sata su razvaljivali" (video)

"Pokrali su sve što su zatekli": Vučević o demoliranju prostorija SNS u Novom Sadu: "Pola sata su razvaljivali" (video)

Blic pre 2 minuta
„Biće mnogo više uhapšenih, država će pobediti“: Vučić o protestima i razbijanju prostorija SNS-a u Novom Sadu

„Biće mnogo više uhapšenih, država će pobediti“: Vučić o protestima i razbijanju prostorija SNS-a u Novom Sadu

Danas pre 17 minuta
PSG: SNS pristalice pirotehnikom ugrozile bebe u porodilištu Betanija

PSG: SNS pristalice pirotehnikom ugrozile bebe u porodilištu Betanija

Danas pre 17 minuta