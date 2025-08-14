Vučić o večerašnjim incidentima: Uhapšeno četiri lica, jedan policajac teže povređen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su oni koji protestuju na ulicama ljudi koji uništavaju imovinu i čine krivična dela. Istakao je da je jedan policajac u Novom Sadu teže povređen i da su četiri osobe uhapšene.

„Država će narednih dana reagovati ozbiljnije“, rekao je Vučić. On je rekao da su neki državni organi sinoć i večeras zakazali, ali da tako više neće moći. Uskoro opširnije...