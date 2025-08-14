Pre 4 godine igrao za Zvezdu i Srbiju, Delije su ga zaboravile, sada je dao najvažniji gol u karijeri

Srpski fudbaler Željko Gavrić postigao je pogodak posle skoro šest meseci pauze, i to u najboljem trenutku za svoj klub! Naime, nekadašnji član Crvene zvezde bio je strelac jednog od dva gola Đera protiv AIK-a iz Stokholma, u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije! AIK je u Mađarsku stigao sa golom viška iz prvog meča (2:1), da bi Gavrić u 34. minutu sjajno reagovao i anulirao prednost gostiju. Šveđani su u 51. minutu imali najbolju priliku da
