Lek protiv demencije možda se krije u mačkama – evo i zašto

Getty Images Naučnici u Edinburgu su otkrili da demencija kod mačaka može da bude slična sa Alchajmerovom bolešću kod ljudi

Demencija kod mačaka može da se razvije slično kao Alchajmerova bolest kod ljudi što otvara mogućnosti za velike pomake u istraživanjima, navode naučnici.

Stručnjaci sa Univerziteta Edinburg analizirali su mozak 25 uginulih mačaka koje su imale simptome demencije, među kojima su zbunjenost, poremećaj sna i povećano oglašavanje.

Otkrili su nagomilano prisustvo toksičnog amiloid-beta proteina, što je jedna od karakteristika Alchajmerove bolesti.

Naučnici su otkriće opisali kao „savršen prirodni model za Alchajmerovu bolest", koji će im pomoći u istraživanju novih lekova za ljude.

„Demencija je bolest koja uništava, bilo da pogađa ljude, mačke ili pse", kaže Robert Mekgešan, koji je vodio istraživanje na Veterinarskom fakultetu Univerziteta Edinburg.

„Naši rezultati pokazuju iznenađujuće sličnosti između demencije kod mačaka i Alchajmerove bolesti kod ljudi.

„To otvara vrata za istraživanje da li novi obećavajući lekovi za Alchajmera mogu da pomognu i našim ostarelim ljubimcima", dodao je.

Mikroskopski snimci otkrili su nagomilavanje amiloid-beta proteina na sinapsama, spojnicama među ćelijama mozga, kod starih mačaka koje su imale simptome demencije.

Zahvaljujući sinapsama, prenosi se poruka između moždanih ćelija, a njihov gubitak dovodi do smanjenih mogućnosti razmišljanja i pamćenja kod ljudi koji bolju od Alchajmera.

Tim naučnika veruje da ovo otkriće može da im pomogne da jasnije razumeju ovaj proces, pružajući važan model za proučavanje demencije kod ljudi.

Istraživači su prethodno proučavali genetski modifikovane glodare, iako ova vrste prirodno ne oboljeva od demencije.

„Pošto se kod mačaka prirodno razvijaju ove promene u mozgu, ovo pruža precizniji model bolesti nego kod životinja koje se obično proučavaju u laboratorijama", rekao je Mekgešan.

Da li će mačke imati koristi od istraživanja?

Istraživači su pronašli dokaze da ćelije koje štite i pomažu neuronima, poznate kao astrociti i mikroglije, gutaju pogođene sinapse.

Taj proces je poznat kao sinaptičko orezivanje, koji je važan tokom razvoja mozga, ali takođe doprinosi razvoju demencije.

Ovo otkriće bi moglo da pomogne i u razumevanju i lečenju mačje demencije, kaže profesorka Danijel Gan-Mur sa Veterinarskog fakulteta.

„Demencija kod mačaka je izuzetno stresna i za mačku i za vlasnika.

„Radeći ovakva istraživanja, shvatićemo kako na najbolji način da ih lečimo.

„Biće to sjajno za mačke, njihove vlasnike, ljude sa Alchajmerom i njihove bližnje", rekla je.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu European Journal of Neuroscience

