BBC vesti na srpskom

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Demencija kod mačaka se razvija na sličan način kao Alchajmer kod ljudi, utvrdili su naučnici iz Škotske.

BBC News pre 17 minuta  |  Kalum Votson - BBC njuz
mačka
Getty Images
Naučnici u Edinburgu su otkrili da demencija kod mačaka može da bude slična sa Alchajmerovom bolešću kod ljudi

Demencija kod mačaka može da se razvije slično kao Alchajmerova bolest kod ljudi što otvara mogućnosti za velike pomake u istraživanjima, navode naučnici.

Stručnjaci sa Univerziteta Edinburg analizirali su mozak 25 uginulih mačaka koje su imale simptome demencije, među kojima su zbunjenost, poremećaj sna i povećano oglašavanje.

Otkrili su nagomilano prisustvo toksičnog amiloid-beta proteina, što je jedna od karakteristika Alchajmerove bolesti.

Naučnici su otkriće opisali kao „savršen prirodni model za Alchajmerovu bolest", koji će im pomoći u istraživanju novih lekova za ljude.

„Demencija je bolest koja uništava, bilo da pogađa ljude, mačke ili pse", kaže Robert Mekgešan, koji je vodio istraživanje na Veterinarskom fakultetu Univerziteta Edinburg.

„Naši rezultati pokazuju iznenađujuće sličnosti između demencije kod mačaka i Alchajmerove bolesti kod ljudi.

„To otvara vrata za istraživanje da li novi obećavajući lekovi za Alchajmera mogu da pomognu i našim ostarelim ljubimcima", dodao je.

Mikroskopski snimci otkrili su nagomilavanje amiloid-beta proteina na sinapsama, spojnicama među ćelijama mozga, kod starih mačaka koje su imale simptome demencije.

Zahvaljujući sinapsama, prenosi se poruka između moždanih ćelija, a njihov gubitak dovodi do smanjenih mogućnosti razmišljanja i pamćenja kod ljudi koji bolju od Alchajmera.

Tim naučnika veruje da ovo otkriće može da im pomogne da jasnije razumeju ovaj proces, pružajući važan model za proučavanje demencije kod ljudi.

Istraživači su prethodno proučavali genetski modifikovane glodare, iako ova vrste prirodno ne oboljeva od demencije.

„Pošto se kod mačaka prirodno razvijaju ove promene u mozgu, ovo pruža precizniji model bolesti nego kod životinja koje se obično proučavaju u laboratorijama", rekao je Mekgešan.

Da li će mačke imati koristi od istraživanja?

Istraživači su pronašli dokaze da ćelije koje štite i pomažu neuronima, poznate kao astrociti i mikroglije, gutaju pogođene sinapse.

Taj proces je poznat kao sinaptičko orezivanje, koji je važan tokom razvoja mozga, ali takođe doprinosi razvoju demencije.

Ovo otkriće bi moglo da pomogne i u razumevanju i lečenju mačje demencije, kaže profesorka Danijel Gan-Mur sa Veterinarskog fakulteta.

„Demencija kod mačaka je izuzetno stresna i za mačku i za vlasnika.

„Radeći ovakva istraživanja, shvatićemo kako na najbolji način da ih lečimo.

„Biće to sjajno za mačke, njihove vlasnike, ljude sa Alchajmerom i njihove bližnje", rekla je.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu European Journal of Neuroscience

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 08.15.2025)

BBC News
Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

Šta Putin i Tramp žele od sastanka na Aljasci

BBC News pre 27 minuta
'Večeras pucate po šavovima': Neredi na protestima širom Srbije, 37 ljudi privedeno

'Večeras pucate po šavovima': Neredi na protestima širom Srbije, 37 ljudi privedeno

BBC News pre 17 minuta
Šta znamo o pucnju u Novom Sadu i šta su zadaci 'Kobri'

Šta znamo o pucnju u Novom Sadu i šta su zadaci 'Kobri'

BBC News pre 12 sati
Crna Gora: Besane noći, privođenje osumnjičenih za podmetanje požara

Crna Gora: Besane noći, privođenje osumnjičenih za podmetanje požara

BBC News pre 21 sat
Melanija Tramp preti tužbom sinu Džozefa Bajdena zbog 'afere Epstin'

Melanija Tramp preti tužbom sinu Džozefa Bajdena zbog 'afere Epstin'

BBC News pre 21 sat
BBC News

Povezane vesti »

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Radio 021 pre 7 minuta
Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

NIN pre 12 minuta
Lek protiv demencije možda se krije u mačkama – evo i zašto

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama – evo i zašto

Južne vesti pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Škotska

Zabava, najnovije vesti »

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

BBC News pre 17 minuta
Lepa Brena zrači elegancijom i šalje poljubac u kameru: Oglasila se iz rodne Bosne, a evo šta je razlog: Gola ramena joj u…

Lepa Brena zrači elegancijom i šalje poljubac u kameru: Oglasila se iz rodne Bosne, a evo šta je razlog: Gola ramena joj u prvom planu

Blic pre 32 minuta
Dvoje influensera suzama na aerodromu! Propustili let zbog pogrešnih informacija koje im je dao ChatGPT: "Više mu ništa ne…

Dvoje influensera suzama na aerodromu! Propustili let zbog pogrešnih informacija koje im je dao ChatGPT: "Više mu ništa ne verujem" (video)

Blic pre 2 minuta
Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Lek protiv demencije možda se krije u mačkama - evo i zašto

Radio 021 pre 7 minuta
"Tek mi sad stoje minići": Pevačica (71) o estetskim korekcijama - koleginica je javno napala zbog izgleda, a ona poručuje…

"Tek mi sad stoje minići": Pevačica (71) o estetskim korekcijama - koleginica je javno napala zbog izgleda, a ona poručuje: "Bude mi žao onih što menjaju lični opis"

Blic pre 7 minuta