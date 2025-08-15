EPS: U prvoj polovini 2025. ostvarena dobit od 27,4 milijarde dinara

Skupština Akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije (EPS) usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za prvih šest meseci 2025. godine, u kome se navodi da ostvarena dobit iznosi 27,4 milijarde dinara i da su tokovi gotovine stabilni, saopštio je danas EPS.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je i predstavnik osnivača u Skupštini EPS-a, ocenila je da je nastavljen trend kontinuirane proizvodne i finansijske stabilnosti kompanije i posebno naglasila važnost rezultata ostvarenih u rudarskom sektoru, navedeno je u saopštenju.

"Proizvodnja uglja veća je od plana za osam odsto, ali ono što je važnije i što pokazuje pozitivan trend je činjenica da je za prvih šest meseci ove godine proizvedeno sedam odsto više uglja nego u istom periodu prošle godine. Taj trend rasta moramo nastaviti i zbog toga maksimalni napori moraju biti uloženi u završetak projekta pripreme mehanizacije za novi kolubarski kop 'Radljevo' da bi naredne godine počela proizvodnja otkrivke, preduslova za eksploataciju novih količina uglja", rekla je Đedović Handanović.

Ona je navela i da je završen najveći deo remontnih poslova u prvih šest meseci kako bi elektrane bile spremne za visoku letnju potrošnju i spremno ušle u zimsku sezonu, kao i da su pažljivim upravljanjem elektroenergetskim portfeljom, sačuvane zalihe uglja i na deponijama na visokom nivou od oko 1,68 miliona tona, dok su istovremeno troškovi nabavke eksternog uglja manji od plana za 1,35 milijardi dinara, ali i značajno manji nego u protekle tri godine.

"Druga sušna godina zaredom odrazila se na proizvodnju električne energije u odnosu na prethodne dve godine. Uprkos tome što su dotoci na Drini i Dunavu niži čak 30 odsto u odnosu na višegodišnji prosek, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti agregata, iskorišćena je svaka kap vode. U isto vreme nastavljena je i revitalizacija drugog agregata reverzibilne hidroelektrane 'Bajina Bašta', čime ćemo posle 43 godine rada elektrane obezbediti višedecenijsku pouzdanost i efikasnost naše jedine reverzibilne elektrane, naše zlatne rezerve", navela je ministarka.

Podsetila je da je u prvom kvartalu ove godine puštena u probni rad i prva solarna elektrana "Petka" u Kostolcu i da se uskoro očekuje da se u okviru testiranja prvi put zavrte i elise prvog EPS-ovog vetroparka.

"Neophodno je unapređenje upravljanja investicionim aktivnostima, naročito imajući u vidu da je u toku rad na najznačajnijem projektu u energetici, projektu gradnje reverzibilne elektrane 'Bistrica'. U isto vreme, važno je nastaviti i rad na smanjenju operativnih troškova i unapređenju odnosa s kupcima", istakla je Đedović Handanović.

Dodala je da je neophodno ubrzati rad na procesu transformacije kako bi finansijski pokazatelji promena bili što pre vidljivi.

"U okviru procesa transformacije kompanije prvi put su uvedeni ključni pokazatelji uspešnosti (KPI) za izvršni i srednji menadžment i EPS je jedna od retkih državnih kompanija koja je to već uvela. Redovno će se pratiti ostvarenje ciljeva, ne samo menadžmenta, već svih zaposlenih, kako bi se povećala odgovornost i efikasnost svih zaposlenih u našem najvećem preduzeću", zaključila je Đedović Handanović.

Skupština EPS-a je takođe usvojila i odluku o ulaganju u kapital Društva "Elektrosever", koje posluje na Kosovu i Metohiji.

Na taj način, kako je istaknuto, dokapitalizacijom iz sopstvenih sredstava EPS obezbeđuje snabdevanje električnom energijom naših građana u četiri opštine na severu Kosova i Metohije.

U isto vreme, "Elektrosever" svakodnevno radi na unapređenju usluge i do sada je više od 45 odsto potrošača dobilo nova pametna brojila, saopštio je EPS.