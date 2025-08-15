Dobit EPS-a na polovini godine, najavljena dokapitalizacija „Elektrosevera“

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ u prvih šest meseci 2025. godine ostvarilo je dobit od 27,4 milijarde dinara, uz stabilne tokove gotovine, saopšteno je nakon sednice Skupštine kompanije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović konstatovala je da je nastavljen trend proizvodne i finansijske stabilnosti, ali je ukazala i na neophodnost ubrzanja procesa transformacije kompanije. Proizvodnja uglja nadomestila manjak vode Ključni faktor stabilnosti bila je povećana proizvodnja uglja, koja je bila za osam odsto veća od plana i nadomestila je slabije rezultate hidroelektrana. Usled druge sušne godine zaredom, dotoci na Drini i Dunavu