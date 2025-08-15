Junajted Medija: Institucije EU da traže od vlasti Srbije da obustavi kampanju protiv N1 i Nove

Kompanija Junajted Medija (United Media), u okviru koje posluju televizije N1 i Nova, najavila je danas da će obavestiti "releventne" evropske institucije, međunarodne organizacije za zaštitu novinara i medijskih sloboda, kao i diplomatska predstavništva u Beogradu, o "sve intenzivnijim napadima državnog vrha i provladinih tabloida" na te medije.

U saopštenju su optužili vlast u Srbiji da je pokrenula "orkestriranu kampanju u kojoj se televizije N1 i Nova označavaju kao 'medijske trovačnice' i 'terorističke organizacije".

"Ono što se dešava u Srbiji prevazilazi granice političkog pritiska – to je sistemsko, plansko i beskrupulozno gaženje slobode govora sa jasnim ciljem da se N1 i Nova ućutkaju i ugase. Pozivam institucije EU i međunarodnu zajednicu da odmah, nedvosmisleno i javno zatraže od vlasti u Srbiji da hitno obustave ovu sramotnu i opasnu kampanju, koja ne samo da urušava demokratiju, već direktno ugrožava živote novinara i bezbednost njihovih porodica", izjavila je izvršna direktorka kompanije Junajted Medija Aleksandra Subotić.

Iz te kompanije su upozorili da je u poslednjih deset meseci zabeleženo više od 30 napada na novinare N1 i Nove, od ozbiljnih fizičkih i verbalnih napada, preko pretnji do onemogućavanja obavljanja novinarskog posla a da nijedan slučaj nije dobio epilog.

"Sada, nažalost, svedočimo eskalaciji – novinare napadaju naočigled policije, bez ikakve reakcije. Kada uniformisana lica stoje po strani dok vidno obeležene novinare gađaju kamenjem i flašama, to nije pasivnost – to je prećutno odobravanje", navodi se u saopštenju.

Ocenjuje se da vlast "želi da pripremi teren za gašenje N1 i Nove – nezavisnih televizija koje već mesecima izveštavaju objektivno i nepristrasno sa masovnih protesta koji se dešavaju u Srbiju od pada nadstrešnice u kojem je poginulo 16 ljudi".

"Razlog zbog kog im smetamo je jasan: mi emitujemo ono što režimski mediji nikada neće – snimke i svedočenja koja razobličavaju zvaničnu 'državnu' verziju. Naši novinari insistiraju na tome da istina pripada javnosti, a ne političarima i zato smo uživo na mestu događaja i emitujemo snimke kako bi građani mogli da vide istinu svojim očima", saopštila je kompanija Junajted Medija.