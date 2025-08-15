Glumac Aleksej Bjelogrlić meta pretnji zbog učešća na protestima

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Glumac Aleksej Bjelogrlić meta pretnji zbog učešća na protestima

Glumac Aleksej Bjelogrlić suočio se sa nizom uvredljivih i pretećih poruka putem društvenih mreža, u kojima mu se upućuju ozbiljne pretnje fizičkim nasiljem i hapšenjem.

U komentarima, uz njegovo ime, pominje se i njegova sestra, voditeljka emisije Novi dan na televiziji N1 , Mia Bjelogrlić, koja je takođe bila meta pretnji smrću. Jedan od korisnika Instagrama označio je zvanične naloge Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra policije Ivice Dačića, navodeći da “ovaj mali terorista mora biti uhapšen večeras”. Drugi komentar sadrži otvorenu pretnju fizičkim napadom: “Ako ga ne
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poznatoj novosadskoj novinarki prete likvidacijom deteta

Poznatoj novosadskoj novinarki prete likvidacijom deteta

Moj Novi Sad pre 59 minuta
TV Informer targetira novinarku Sanju Ignjatović Eker, upućene joj ozbiljne pretnje putem društvenih mreža

TV Informer targetira novinarku Sanju Ignjatović Eker, upućene joj ozbiljne pretnje putem društvenih mreža

Cenzolovka pre 2 sata
Opasna eskalacija napada na N1 i Novu – pozivamo EU na hitnu reakciju

Opasna eskalacija napada na N1 i Novu – pozivamo EU na hitnu reakciju

Cenzolovka pre 2 sata
Aleksej i Mia Bjelogrlić dobijaju pretnje smrću zbog podrške studentima

Aleksej i Mia Bjelogrlić dobijaju pretnje smrću zbog podrške studentima

Nova pre 1 sat
Medijska udruženja osudila pretnje upućene reporterki Nove

Medijska udruženja osudila pretnje upućene reporterki Nove

N1 Info pre 4 sati
ANEM: Najoštija osuda pretnji reporterki Nove, predsednik Srbije i tabloidi da prekinu s etiketiranjem

ANEM: Najoštija osuda pretnji reporterki Nove, predsednik Srbije i tabloidi da prekinu s etiketiranjem

Radio 021 pre 4 sati
Novinarki Sanji Ignjatović Eker i njenoj porodici upućene gnusne pretnje zbog izveštavanja sa protesta u NS

Novinarki Sanji Ignjatović Eker i njenoj porodici upućene gnusne pretnje zbog izveštavanja sa protesta u NS

Luftika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Akademski plenum pravi bazu podataka nasilja nad građanima

Akademski plenum pravi bazu podataka nasilja nad građanima

Radio 021 pre 49 minuta
Živković: Vaspitači bi mogli da ostanu bez najavljenih 10 odsto po instrukcijama iz prestonice

Živković: Vaspitači bi mogli da ostanu bez najavljenih 10 odsto po instrukcijama iz prestonice

Ist media pre 43 minuta
“SVANUĆE” TRAŽI OSTAVKU LAZARA GOJKOVIĆA: “GRADONAČELNIK NIJE U STANJU DA ZAŠTITI SVOJE GRAĐANE”

“SVANUĆE” TRAŽI OSTAVKU LAZARA GOJKOVIĆA: “GRADONAČELNIK NIJE U STANJU DA ZAŠTITI SVOJE GRAĐANE”

Valjevska posla pre 28 minuta
Udruženi SNO, SPO, monarhisti zbog krize u Valjevu traže vanrednu sednicu Skupštine grada

Udruženi SNO, SPO, monarhisti zbog krize u Valjevu traže vanrednu sednicu Skupštine grada

ObjektiVa pre 14 minuta
Kragujevac dobija novi mural! Traže se umetnici za njegovu izradu

Kragujevac dobija novi mural! Traže se umetnici za njegovu izradu

Ritam grada Kg pre 48 minuta