Novinarki Sanji Ignjatović Eker i njenoj porodici upućene gnusne pretnje zbog izveštavanja sa protesta u NS

Luftika pre 3 sata
Novinarki Sanji Ignjatović Eker i njenoj porodici upućene gnusne pretnje zbog izveštavanja sa protesta u NS

Nakon što je TV Informer pokrenuo kampanju povodom izveštavanja sa jučerašnjeg protesta u Novom Sadu, novinarki i dugogodišnjoj dopisnici TV Nova iz našeg grada, Sanji Ignjatović Eker, upućene su gnusne pretnje preko društvenih mreža.

Na toj televiziji targetirana je najtežim uvredama isključivo zbog profesionalnog obavljanja svog posla, izveštavanja za programe TV Nova i N1, prenosi N1. Kampanju su dodatno podstakli predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u telefonskom uključenju u program te televizije, i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na konferenciji za medije iste večeri, navodi se u saopštenju TV Nova. Nakon toga usledile su pretnje i uvrede upućene Sanji Ignjatović Eker i njenoj
Aleksandar VučićNSIvica DačićNovi SadMinistar unutrašnjih poslovaPredsednik Srbije

