Ukc Kragujevac ukinuo zabranu poseta pacijentima: Posete ponovo dozvoljene tri puta nedeljno, nakon više od mesec dana restrikcija zbog respiratornih infekcija

Posete pacijentima na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu ponovo su dozvoljene.

Uprava je ukinula zabranu i o tome obavestila javnost saopštenjem: "Po proceni Komisije za bolničke infekcije UKC Kragujevac obaveštavamo vas da su se stekli uslovi za ukidanje protivepidemijske mere zabrane poseta za pacijente na bolničkom lečenju u našoj zdravstvenoj ustanovi. Od srede, 6. novembra 2025. godine, posete hospitalizovanim pacijentima u UKC Kragujevac dozvoljene su utorkom, četvrtkom i nedeljom u periodu od 15:00 do 15:30 časova", navodi se u