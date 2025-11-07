Ukc Kragujevac ukinuo zabranu poseta pacijentima: Posete ponovo dozvoljene tri puta nedeljno, nakon više od mesec dana restrikcija zbog respiratornih infekcija

Kurir pre 51 minuta
Ukc Kragujevac ukinuo zabranu poseta pacijentima: Posete ponovo dozvoljene tri puta nedeljno, nakon više od mesec dana…

Posete pacijentima na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu ponovo su dozvoljene.

Uprava je ukinula zabranu i o tome obavestila javnost saopštenjem: "Po proceni Komisije za bolničke infekcije UKC Kragujevac obaveštavamo vas da su se stekli uslovi za ukidanje protivepidemijske mere zabrane poseta za pacijente na bolničkom lečenju u našoj zdravstvenoj ustanovi. Od srede, 6. novembra 2025. godine, posete hospitalizovanim pacijentima u UKC Kragujevac dozvoljene su utorkom, četvrtkom i nedeljom u periodu od 15:00 do 15:30 časova", navodi se u
Otvori na kurir.rs

Kragujevac »

Vrtić "Leptirić“ u Kragujevcu dobio verifikaciju Ministarstva prosvete Novi objekat za do 120 dece počinje sa radom sledeće…

Vrtić "Leptirić“ u Kragujevcu dobio verifikaciju Ministarstva prosvete Novi objekat za do 120 dece počinje sa radom sledeće nedelje, roditelji potpisuju ugovore

Kurir pre 2 sata
Ministarstvo pravde: Vujić razgovarao sa rukovodiocima pravosudnih organa Kragujevca

Ministarstvo pravde: Vujić razgovarao sa rukovodiocima pravosudnih organa Kragujevca

Telegraf pre 2 sata
VELIKA ZAPLENA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: Uhapšene tri osobe

VELIKA ZAPLENA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: Uhapšene tri osobe

Sandžak haber pre 1 dan
ZAPLENjENO VIŠE OD 120 KILOGRAMA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: U akcijama uhapšena tri osumnjičena

ZAPLENjENO VIŠE OD 120 KILOGRAMA DROGE U KRAGUJEVCU I NIŠU: U akcijama uhapšena tri osumnjičena

Glas juga pre 8 sati
Zaplenjeno više od 120 kilograma droge – uhapšene tri osobe u Kragujevcu i Nišu [video]

Zaplenjeno više od 120 kilograma droge – uhapšene tri osobe u Kragujevcu i Nišu [video]

iKragujevac pre 8 sati
Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Zaplenjeni kokain i skoro 120 kilograma marihuane, troje uhapšenih u Nišu i Kragujevcu

Serbian News Media pre 10 sati
Velika zaplena droge u Kragujevcu i Nišu: Uhapšene tri osobe

Velika zaplena droge u Kragujevcu i Nišu: Uhapšene tri osobe

IndeksOnline pre 11 sati
Kragujevac »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Ukc Kragujevac ukinuo zabranu poseta pacijentima: Posete ponovo dozvoljene tri puta nedeljno, nakon više od mesec dana…

Ukc Kragujevac ukinuo zabranu poseta pacijentima: Posete ponovo dozvoljene tri puta nedeljno, nakon više od mesec dana restrikcija zbog respiratornih infekcija

Kurir pre 51 minuta
Tema "Žene u nauci": Vranjski gimnazijalci o Svetskom danu nauke

Tema "Žene u nauci": Vranjski gimnazijalci o Svetskom danu nauke

Kurir pre 51 minuta
Vranje raspisalo Javni poziv za nagrade studentima: Prijave otvorene do 19. novembra, nagrade namenjene studentima osnovnih i…

Vranje raspisalo Javni poziv za nagrade studentima: Prijave otvorene do 19. novembra, nagrade namenjene studentima osnovnih i master studija

Kurir pre 2 sata
Vrtić "Leptirić“ u Kragujevcu dobio verifikaciju Ministarstva prosvete Novi objekat za do 120 dece počinje sa radom sledeće…

Vrtić "Leptirić“ u Kragujevcu dobio verifikaciju Ministarstva prosvete Novi objekat za do 120 dece počinje sa radom sledeće nedelje, roditelji potpisuju ugovore

Kurir pre 2 sata
Zaboravite na ključeve i kartice,Užičani su smislili digitalno rešenje i sve otvarate pomoću telefona: Mladi inovatori…

Zaboravite na ključeve i kartice,Užičani su smislili digitalno rešenje i sve otvarate pomoću telefona: Mladi inovatori razvijaju sjajnu ideju koja će oduševiti Srbiju (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan