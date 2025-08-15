Nekoliko desetina uhapšenih uključujući i maloletnike u Novom Sadu

Beta pre 27 minuta

Ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu okupili su se građani kako bi dali podršku uhapšenim učenicima, koji su noćas uhapšeni pod optužbama da su napali službena lica.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak iz fiskulturne sale u centrali novosadske policije u Kraljevića Marka, gde se vide uhapšeni koji kleče uza zid sa rukama na leđima, dok iza svakog od njih stoji po jedan policajac.

Jedan od uhapšenih je i učenik Elektrotehničke škole M.M. (18), a njegova majka, Jasna Marić ispričala je novinarima pred zgradom suda da je za njegovo hapšenje saznala od policije, kada je pozvala broj 192, pošto se nije javio na preko sto upućenih poziva tokom noći.

"Videla sam snimak koji su objavili iz teretane u policiji, moj sin se nalazi na tom snimku iz policije. Užasno potresno, užasno strašno da su nam zatvori puni, a kriminalci na ulici", rekla je Marić.

Navela je da je njen sin sa sedmoricom drugara gledao utakmicu u nekom kafiću na Detelinari, da su zatim otišli do centra, da bi na kraju bili uhapšeni na Bulevaru, nedaleko od prostorija Srpske napredne stranke (SNS).

Navodno je, kaže majka, bačen i suzavac na njih.

"Pozvani su roditelji čija su deca maloletna, jedno maloletno dete koje je bilo uhapšeno je dobilo udarac pendrekom u leđa i šamar u marici, to je zabeleženo. Hitna pomoć je izašla i zabeležila to, i to je ono što ja znam", rekla je Marić.

Dodala je da ne zna da li je njen sin dobio batine, ali zna da su svi uhapšeni dobili tipske prijave i da se terete za napad na službeno lice.

"Ono što sam saznala u policiji je da je uhapšeno njih oko 20. Iz Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" je sedmoro, a iz naše škole je jedno dete bilo ispod nadstrešnice. U pitanju su sve deca 2007/2008. godište", dodala je Marić.

Brankica Banjac, profesorka fizike u Elktrotehničkoj školi "Mihajlo Pupin" potvrdila je za Betu da je bilo hapšenja grupe učenika te škole, a da su maloletni u međuvremenu pušteni bez ikakavih prijava.

"Razredni starešina nam je poslao poruku da su trojica iz njegovog razreda bili uhapšeni i privedeni, da su im uzeti telefoni i da su dobili ‘malo pendrekom’ i da su pušteni jer su maloletni", rekla je naša sagovornica.

Sinoć, nakon završetka protesta, policija je reagovala suzavcem protiv preostalih okupljenih građana i uhapsila više njih u neposrednoj blizini prostorija SNS, koje su prethodno nekoliko sati ranije demolirane.

Iste večeri, demolirane su i prostorije te stranke u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

(Beta, 15.08.2025)