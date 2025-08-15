Kulići nadogradili kuću u Nišu: Ivan Marinković otkrio: "Ovaj gornji sprat je za mene, Marija je izvukla struju i vodu", Miljana oduševljena (video)

Porodica Kulić dodala je sprat na kući u Nišu, imajući u vidu da je on za oca Miljaninog sina Željka, Ivana Marinkovića.

Ivan i Miljana su za "Blic" oduševljeno govorili o ovome. - Marija Kulić je za mene napravila gornji sprat, pogledajte preko kapije, videćete... Goli su zidovi, doduše... Izvukla je samo struju i vodu, tu mi je rekla da mogu da budem, nema nameštaja, nema ničega... Imam struju i vodu, valjda će mi doneti nešto da pojedem i popijem - rekao je Ivan Marinković pred našim kamerama. - Da popiješ sigurno, a da pojedeš nešto kasnije (smeh) - ubacila se Miljana u razgovor.