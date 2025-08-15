Ivan se useljava u dom Kulićevih! Dodali gornji sprat samo za njega, Miljana van sebe

Ivan Marinković se useljava u novi sprat Kulićevih

Porodica Kulić dodala je sprat na kući u Nišu, imajući u vidu da je on za oca Miljaninog sina, Željka, Ivana Marinkovića. Ivan i Miljana sada su oduševljeno govorili o tome. – Marija Kulić je za mene napravila gornji sprat. Pogledajte preko kapije, videćete… Goli su zidovi, doduše… Izvukla je samo struju i vodu, tu mi je rekla da mogu da budem. Nema nameštaja, nema ničega… Imam struju i vodu, valjda će mi doneti nešto da pojedem i popijem – rekao je Ivan