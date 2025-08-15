"U šoku sam, jedva čekam da zagrlim ćerku": Oglasila se voditeljka RTS-a nakon sudara: "ja nisam kriva"

Blic pre 3 sata
"U šoku sam, jedva čekam da zagrlim ćerku": Oglasila se voditeljka RTS-a nakon sudara: "ja nisam kriva"

Voditeljka Marija Popović, koju javnost zna iz emisije "RTS Ordinacija", doživela je saobraćajku.

Sliku je Marija podelila na Instagramu, a na fotki sa lica mesta vidi se uništen automobil. Voditeljka se potom oglasila za "Blic" i otkrila kako se oseća: "U šoku sam, jedva čekam da zagrlim ćerku, moram da dođem sebi, nisam povređena. Hvala Bogu niko nije povređen, šteta je nadoknadiva, a ja u ovom slučaju nisam kriva. Treba da se povede računa i da se podigne svest, mnogi su dezorjentisani zbog ovih vrućina, mora da se misli glavom" - poručila je Marija. Marija
