Veselje u porodici anđele Đuričić: Tetka priredila žurku iz bajke maloj Nikoliji - tek da vidite skup poklon: "Volim te" (foto)

Blic pre 3 sata
Veselje u porodici anđele Đuričić: Tetka priredila žurku iz bajke maloj Nikoliji - tek da vidite skup poklon: "Volim te" (foto)…

Drugoplasirana finalistkinja "Elite 8" Anđela Đuričić podelila je na društvenim mrežama momente sa veselja u Crnoj Gori.

- Srećan rođendan i krštenje mojoj Nikoliji! Voli te tetka - napisala je kratko u opisu objave na Instagramu Anđela Đuričić. Mala Nikolija proslavila je krštenje i prvi rođendan, a Anđela se pobrinula da ovaj dan izgleda bajkovito. Dekoracija je bila u znaku roze nijansi, a devojčica je dobila i poseban poklon. Reč je o električnom motoru na kom je pozirala, što je Anđela oduševljeno podelila. - Anđela i ja se ne podnosimo, mi smo i dalje u fejk vezi, imamo ugovor
