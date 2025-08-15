Slavlje u domu anđele Đuričić! Ne skida osmeh s lica, sve objavila javno, čestitke se nižu! (foto)

Anđela Đuričić proslavila rođendan i krštenje svoje mezimice

Drugoplasirana finalistkinja Elite 8 Anđela Đuričić objavila je na društvenim mrežama momente sa veselja u Crnoj Gori. – Srećan rođendan i krštenje mojoj Nikoliji. Voli te tetka – napisala je kratko u opisu objave na Instagramu. Mala Nikolija proslavila je krštenje i prvi rođendan, a Anđela se pobrinula da ovaj dan izgleda bajkovito. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Dekoracija je bila u znaku roze nijansi, a