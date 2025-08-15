(Video) Haos u pireju: Stotine demonstanata opkolili izraelski kruzer: "Oni ovde nisu poželjni"

Grčka specijalna policija za razbijanje demonstracija ogradila je prostor oko izraelskog kruzera "Kraun Ajris" koji je pristao u ranim jutarnjim časovima u najveću grčku luku Pirej u blizini Atine, da bi sprečila nekoliko stotina demonstranata koji su uz podršku sindikata nameravali da mu priđu.

Protesti su održani na grčkim ostrvima, u lukama, kao i na kopnu duž rute broda "Kraun Ajris", a tokom nekoliko protesta došlo je i do sukoba sa policijom, prenosi AP. U luci Pirej, demonstranti su držali baklje i mahali palestinskim zastavama iza kordona policijskih jedinica za razbijanje demonstracija. Organizatori protesta, pozivajući se na objave putnika na internetu, naveli su da su među putnicima kruzera bili i izraelski vojnici koji nisu na dužnosti. - Oni