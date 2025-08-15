Grčki demonstranti protestuju protiv izraelskih kruzera

Policija za rasturanje demonstracija opkolila je oblast oko izraelskog kruzera koji je stigao rano jutros u grčku luku Pirej da bi sprečila nekoliko stotina demonstranata da priđu plovilu.

Protesti su organizovani na grčkim ostrvima i u lukama u kopnenom delu Grčke duž rute kruzera „Craun Ajris“ (Cron Iris), a nekoliko njih je dovelo do sukoba sa policijom. Sindikati u Grčkoj i drugim zemljama EU sve su glasniji u osudama Izraela zbog rasprostsranjenog razaranja Gaze i velikih nestašica hrane na toj palestinskoj teritoriji koja je pod izraelskom blokadom. U luci Pirej blizu Atine demonstranti su držali baklje i mahali palestinskim zastavama iza