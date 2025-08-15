General Živković: Sina su mi uhapsili protivzakonito, Srbija više nije pravna država

Cenzolovka pre 1 sat  |  Uglješa Bokić
General Živković: Sina su mi uhapsili protivzakonito, Srbija više nije pravna država

Juče su policijski službenici uhapsili Petra Živkovića, studenta Pravnog fakulteta i sina nedavno penzionisanog generala policije Bogoljuba Živkovića. Živković za Danas kaže da mu je sin uhapšen protivzakonito, jer nije ništa uradio, već je to urađeno kako bi se snimak hapšenja pustio na TV Informeru.

Petar Živković (snimak ekrana N1) Živković navodi da njegov sin i on podneti prijave protiv pripadnika UKP koji su ga hapsili kao i tužbu protiv urednika Informera Dragana Vučićevića. Pripadnici UKP, Službe za borbu protiv narkotika su Petra priveli u stanu. „On je u policijsku stanicu priveden ali u svojstvu građanina. Međutim, iako je priveden u svojstvu građanina, policijski službenik koji ga je privodio vezao ga je službenim lisicama, što je protivzakonito, jer
Otvori na cenzolovka.rs

Povezane vesti »

Poslanik ispričao kako je povređen na protestu u Beogradu

Poslanik ispričao kako je povređen na protestu u Beogradu

NIN pre 13 minuta
Niški studenti u blokadi: Pušteni na slobodu svi koji su sinoć privedeni

Niški studenti u blokadi: Pušteni na slobodu svi koji su sinoć privedeni

N1 Info pre 28 minuta
Poslanik Mitrović o napadu: “Policija je štitila huligane koji su me tukli”

Poslanik Mitrović o napadu: “Policija je štitila huligane koji su me tukli”

Serbian News Media pre 1 sat
General Živković: Sina su mi uhapsili protivzakonito, policajka snimala i snimak odmah završio u Informeru

General Živković: Sina su mi uhapsili protivzakonito, policajka snimala i snimak odmah završio u Informeru

N1 Info pre 2 sata
Novinar Bokić: Plan SNS-a je bio da u njihovim prostorijama ne bude nikoga, ali policija je morala da bude tu

Novinar Bokić: Plan SNS-a je bio da u njihovim prostorijama ne bude nikoga, ali policija je morala da bude tu

N1 Info pre 1 sat
Pretučeni poslanik: Sinoć na delu bila koalicija huligana, SNS i delova policije

Pretučeni poslanik: Sinoć na delu bila koalicija huligana, SNS i delova policije

Nedeljnik pre 2 sata
Pretučeni narodni poslanik: U Beogradu sinoć na delu bila koalicija huligana, SNS i delova policije

Pretučeni narodni poslanik: U Beogradu sinoć na delu bila koalicija huligana, SNS i delova policije

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog…

Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog pokušaja ubistva

Blic pre 13 minuta
Konačno se oglasio i Patrijarh Porfirije, poglavar Srpske pravoslavne crkve ili sveti glas režima!? Patrijarh Porfirije

Konačno se oglasio i Patrijarh Porfirije, poglavar Srpske pravoslavne crkve ili sveti glas režima!? Patrijarh Porfirije

Volim Zrenjanin pre 14 minuta
Poslanik ispričao kako je povređen na protestu u Beogradu

Poslanik ispričao kako je povređen na protestu u Beogradu

NIN pre 13 minuta
Bez rukavica: Rastakanje Srbije

Bez rukavica: Rastakanje Srbije

Kurir pre 3 minuta
Radari na Limanu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radari na Limanu: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 13 minuta