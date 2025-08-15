Objavljena Šangajska lista za 2025. godinu: Beogradski univerzitet među 500 najboljih u svetu

Beogradski univerzitet plasirao se među 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova na upravo objavljenoj Šangajskoj listi za 2025. godinu.

Naš najstariji i najveći univerzitet je zadržao prošlogodišnju poziciju u grupi od 401. do 500 mesta. Ove godine analizirano je više od 2.500 institucija, a objavljena je lista 1.000 najboljih univerziteta u svetu. Sa liste je ispao Univerzitet u Novom Sadu koji je lane bio u grupi od 901. do 1.000 mesta. Harvard univerzitet je na prvom mestu na Šangajskoj listi po 23. put, zatim slede Stenford i MIT. Ostali univerziteti u top 10 su: Kembridž (4), Berkli (5),