Policijska brutalnost u Valjevu: Dva muškarca premlaćena pendrecima na protestu

Protesti koji su ove večeri održani u Valjevu dobili su svoj duboko uznemirujući epilog.

Kako se može videti na videu, koji je prenela Nova, bar dvadesetak policajaca jurilo je dvojicu mladića i na kraju ih stiglo. Nakon toga su ih udarali pendrecima i šutirali, dok su građani u okruženju negodovali i gađali policiju različitim predmetima. Više o večerašnjim protestima pročitajte u našem BLOGU.