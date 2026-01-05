Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju i analiziraju poslovanje kompanije

BEOGRAD - Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), saznaje Tanjug.

Predstavnici MOL-a su, kao što je bilo i planirano, započeli obilazak ključnih kapaciteta NIS-a. Mađari od jutros obilaze pumpe NIS-a, a počeli su od severa zemlje, to jest od Subotice, a očekuje se njihov dolazak i u Rafineriju i Petrohemiju. Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiju narednih nekoliko dana. Mađari će izvršiti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je, inače, uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije.