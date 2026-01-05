Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

BEOGRAD - Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), doznaje N1.

Posjet je započeo obilaskom ključnih pogona NIS-a. Prema neslužbenim informacijama N1, dvanaestočlana delegacija MOL-a obilazi pogone, prijem i otpremu derivata, spremnike i instalacije, kao i pristanište. Riječ je o operativnoj delegaciji koja provjerava stanje Rafinerije, a posjetit će i rafineriju prirodnog plina u Elemiru. Današnjim sastancima s predstavnicima MOL-a, javlja N1, nisu prisustvovali predstavnici Vlade Srbije, niti Ministarstva rudarstva i