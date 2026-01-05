Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

SEEbiz pre 1 sat
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

BEOGRAD - Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i započeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), doznaje N1.

Posjet je započeo obilaskom ključnih pogona NIS-a. Prema neslužbenim informacijama N1, dvanaestočlana delegacija MOL-a obilazi pogone, prijem i otpremu derivata, spremnike i instalacije, kao i pristanište. Riječ je o operativnoj delegaciji koja provjerava stanje Rafinerije, a posjetit će i rafineriju prirodnog plina u Elemiru. Današnjim sastancima s predstavnicima MOL-a, javlja N1, nisu prisustvovali predstavnici Vlade Srbije, niti Ministarstva rudarstva i
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

N1 Info pre 3 sata
„NIS knjigovodstveno vredi oko tri milijarde evra“: Koliko bi MOL mogao da plati Rusima za njihov udeo?

„NIS knjigovodstveno vredi oko tri milijarde evra“: Koliko bi MOL mogao da plati Rusima za njihov udeo?

Danas pre 5 sati
MOL u poseti NIS-u, očekuje li se rasplet

MOL u poseti NIS-u, očekuje li se rasplet

Bloomberg Adria pre 6 sati
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje kompanije

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje kompanije

N1 Info pre 7 sati
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Biznis.rs pre 7 sati
Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Euronews pre 7 sati
Analiza NIS-a u toku: Predstavnici MOL-a obilaze ključne kapacitete

Analiza NIS-a u toku: Predstavnici MOL-a obilaze ključne kapacitete

Vreme pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Cene nafte porasle nakon američkog napada na Venecuelu

Cene nafte porasle nakon američkog napada na Venecuelu

Blic pre 1 sat
EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

Danas pre 4 sati
Deo bankomata i Dina kartice Poštanske štedionice povremeno bile van funkcije, otklonjeni tehnički problemi

Deo bankomata i Dina kartice Poštanske štedionice povremeno bile van funkcije, otklonjeni tehnički problemi

Newsmax Balkans pre 20 minuta
Memić: Rast stranih turista potvrđuje atraktivnost Srbije kao praznične destinacije

Memić: Rast stranih turista potvrđuje atraktivnost Srbije kao praznične destinacije

Euronews pre 1 sat
Evropske akcije u plusu, po rastu prednjači odbrambena industrija

Evropske akcije u plusu, po rastu prednjači odbrambena industrija

Politika pre 50 minuta