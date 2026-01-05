Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da očekujemo da sredinom meseca stigne prvih 85.000 tona sirove nafte i da odmah zatim počne da radi rafinerija u Pančevu.

On je pozvao rukovodstva Gazproma, NIS- a i Mađare da završe ugovor u kupoprodaji što je moguće pre, da bismo mogli da, kako je rekao, izađemo iz režima sankcija. "Do 15. da stigne prvih 85.000 tona, dakle već 5. uplaćujemo, do 13. ili najkasnije do 15. da stigne, 17. i 18. kreće rafinerija da radi, što znači mogu da namešavaju naftu, kako se to kaže, i da proizvode naftne derivate tamo od 25. 26. januara, da vam dam sve detalje, o tome smo razgovarali. Mi sada