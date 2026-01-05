MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

Dvanaestočlana delegacija MOL-a stigla je u Srbiju i obilaskom NIS-a započela je detaljnu analizu poslovanja te kompanije, što je uobičajen proces prilikom planiranja kupovine.

Ipak, još nema zvanične potvrde da li će Mađari sigurno biti novi vlasnici NIS-a i kada bi njihovi pregovori sa Rusima trebalo da budu gotovi. Rusi pitaju: Izvolite? Mađari odgovaraju: Samo razgledamo. I razgledaće MOL, dubinski, nekoliko dana i poslovanje NIS-a, ali i stanje u rafineriji i ostalim ključnim kapacitetima te kompanije. A da li će, i kada Mađari reći - kupujemo i kojom cenom će Rusi na to odgovoriti, e o tome se za sada samo spekuliše. "Za nekoliko