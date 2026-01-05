MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

N1 Info pre 13 minuta  |  Nenad Nešić
MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

Dvanaestočlana delegacija MOL-a stigla je u Srbiju i obilaskom NIS-a započela je detaljnu analizu poslovanja te kompanije, što je uobičajen proces prilikom planiranja kupovine.

Ipak, još nema zvanične potvrde da li će Mađari sigurno biti novi vlasnici NIS-a i kada bi njihovi pregovori sa Rusima trebalo da budu gotovi. Rusi pitaju: Izvolite? Mađari odgovaraju: Samo razgledamo. I razgledaće MOL, dubinski, nekoliko dana i poslovanje NIS-a, ali i stanje u rafineriji i ostalim ključnim kapacitetima te kompanije. A da li će, i kada Mađari reći - kupujemo i kojom cenom će Rusi na to odgovoriti, e o tome se za sada samo spekuliše. "Za nekoliko
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„NIS knjigovodstveno vredi oko tri milijarde evra“: Koliko bi MOL mogao da plati Rusima za njihov udeo?

„NIS knjigovodstveno vredi oko tri milijarde evra“: Koliko bi MOL mogao da plati Rusima za njihov udeo?

Danas pre 2 sata
MOL u poseti NIS-u, očekuje li se rasplet

MOL u poseti NIS-u, očekuje li se rasplet

Bloomberg Adria pre 3 sata
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje kompanije

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju: Analiziraju poslovanje kompanije

N1 Info pre 4 sati
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Biznis.rs pre 4 sati
Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Euronews pre 4 sati
Analiza NIS-a u toku: Predstavnici MOL-a obilaze ključne kapacitete

Analiza NIS-a u toku: Predstavnici MOL-a obilaze ključne kapacitete

Vreme pre 5 sati
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MađarskaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

EDS: Većina teritorije Loznice ima struju

Danas pre 1 sat
MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

MOL razgleda NIS: Kada rafinerija počinje s radom i ko je bliži da uzme ruski deo - Mađarska ili Srbija

N1 Info pre 13 minuta
Da ste pre godinu dana uložili 1.000 evra u zlato, evo koliko biste danas imali: Cifra je zapanjujuća, malo ko je ovo očekivao…

Da ste pre godinu dana uložili 1.000 evra u zlato, evo koliko biste danas imali: Cifra je zapanjujuća, malo ko je ovo očekivao

Dnevnik pre 18 minuta
Samsung ima velike planove kada je u pitanju AI

Samsung ima velike planove kada je u pitanju AI

B92 pre 13 minuta
Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Stabilizovani problemi sa bankomatima i plaćanjem karticama: Oglasila se Poštanska štedionica

Blic pre 1 sat