Danas pre 2 sata  |  A.M.
Poslaniku SSP-a Peđi Mitroviću razbijena glava (VIDEO)

Stranka slobode i pravde objavila je da je njenom poslaniku Peđi Mitroviću „razbijena glava od strane batinaša Srpske napredne stranke“.

Kako navode, udaren je šipkom u glavu i nekoliko puta po telu. Na objavljenom snimku se vidi Mitrović u krvavoj majici, dok mu zaposleni hitne pomoći previjaju povređenu glavu. Iz SSP kažu da je trenutno na putu za bolnicu. Svoju reakciju na ovaj incident objavio je i poslanik SSP-a Borko Stefanović, koji je na svom profilu na Iksu napisao da je „kriminalni režimski ološ“ razbio glavu njegovom prijatelju, kolegi i narodnom poslaniku Peđi Mitroviću. Podsećamo,
