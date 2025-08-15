Pretučen poslanik SSP Peđa Mitrović: Udaren šipkom u glavu

Novi magazin pre 2 sata  |  N1
Pretučen poslanik SSP Peđa Mitrović: Udaren šipkom u glavu

Stranka slobode i pravde objavila je na društvenoj mreži Iks da je njen poslanik Peđa Mitrović pretučen na protestu u Beogradu.

"Poslaniku Stranke slobode i pravde Peđi Mitroviću razbijena je glava od strane batinaša Srpske napredne stranke. Udaren je šipkom u glavu i nekoliko puta po telu. Trenutno je na putu za bolnicu", objavio je SSP. I večeras se širom Srbije održavaju protesti. Pristalice Srpske napredne stranke ispalile su pirotehnička sredstva preko Žandarmerije ka građanima, kod Generalštaba. Sve o večerašnjim protestima pratite u našem BLOGU.
Ključne reči

SSPSrpska napredna strankažandarmerijaprotest

