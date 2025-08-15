(VIDEO, FOTO) Protest „Večeras pucate po šavovima“ širom Srbije: Neredi i incidenti u više gradova, policija rasterivala građane suzavcima, demolirane prostorije SNS u Novom Sadu

Građani su se okupili širom Srbije na protestima pod nazivom „Večeras pucate po šavovima“ zbog velikog broja incidenata koji su se desili prethodne noći.

Slično je bilo i večeras. Neredi i sukobi, paljenje kontejnera, demoliranje prostorija SNS, policija koja je koristila sutavac u više gradova kako bi rasterala demonstrante, samo su deo slike večerašnjih protesta. 00.15 Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da je policija uspostavila javni red i mir u Beogradu. Da su na skupovima u Srbiji povređena 42 policajca, od toga 26 u Beogradu, sedam u Valjevu i devet u Pančevu, dok je uhapšeno 37