Ugrejalo u Somboru i Kikindi, Novosađani malo lakše dišu! Srbija gori Evo gde je u 15 časova bilo najtoplije!

BEOGRAD: U 15 časova najtoplije bilo u Ćupriji gde je izmerena temperatura od 37 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Somboru, Kikindi i Nišu je za samo jedan stepen svežije u odnosu na Ćupriju, što znači da je u tim gradovima temperatura dostigla 36 podeljak na Celzijusovoj skali. Trenutna temperatura u Beogradu je 35 stepeni, a toliko je i na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu i Leskovcu. Cela zemlja je danas pod narandžastim meteo alarmom. Narandžasti meteo alarm označava opasno