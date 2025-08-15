Dačić: Normalizovana situacija u Beogradu, povređena najmanje 42 policajca

Povređeno je najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, do sada uhapšeno 37 osoba, akcije su još u toku, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na najnovijoj konferenciji za medije.

Dačić je dodao da je uspostavljen javni red i mir u Beogradu. "Večeras je došlo do ozbiljnog narušavanja reda i mira na skupovima od strane blokadera, večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam -devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu - 26, sedam u