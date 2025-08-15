Dačić: Normalizovana situacija u Beogradu, povređena najmanje 42 policajca

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Dačić: Normalizovana situacija u Beogradu, povređena najmanje 42 policajca

Povređeno je najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, do sada uhapšeno 37 osoba, akcije su još u toku, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na najnovijoj konferenciji za medije.

Dačić je dodao da je uspostavljen javni red i mir u Beogradu. "Večeras je došlo do ozbiljnog narušavanja reda i mira na skupovima od strane blokadera, večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam -devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu - 26, sedam u
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajca

Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajca

Danas pre 2 sata
Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

RTV pre 4 sati
Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad…

Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad na državu

Blic pre 4 sati
Dačić: Uhapšeno najmanje 14 osoba, 5 policajaca povređeno

Dačić: Uhapšeno najmanje 14 osoba, 5 policajaca povređeno

Danas pre 4 sati
Dačić: Povređeno 42 policijska službenika, nekoliko teže, uhapšeno 37 osoba

Dačić: Povređeno 42 policijska službenika, nekoliko teže, uhapšeno 37 osoba

RTS pre 4 sati
Ministar Dačić se ponovo obraća građanima: Povređena su najmanje 42 policajca, ima teško povređenih

Ministar Dačić se ponovo obraća građanima: Povređena su najmanje 42 policajca, ima teško povređenih

Telegraf pre 5 sati
"Pet povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima: "Najmanje 14 uhapšenih, videlo se ko sprovodi nasilje"

"Pet povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima: "Najmanje 14 uhapšenih, videlo se ko sprovodi nasilje"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMUPSNSPolicijaprotestprotesti u srbiji

Politika, najnovije vesti »

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Demonstranti potpuno demolirali prostorije SNS u Novom Sadu: Razbijena stakla, iznet nameštaj, ispolivana farba (foto,video)

Blic pre 6 minuta
Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajca

Dačić: Uhapšeno 37 osoba, povređeno 42 policajca

Danas pre 2 sata
Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

Dačić: Povređena 42 policajca, uhapšeno najmanje 37 osoba

RTV pre 4 sati
Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad…

Najmanje 42 povređena policajca, 37 ljudi uhapšeno: Oglasio se Dačić: Policajcima slomljene ruke i noge, ovo je ozbiljan napad na državu

Blic pre 4 sati
Nato: započeo privremeno raspoređivanje rezervnih snaga na Kosovu i Metohiji

Nato: započeo privremeno raspoređivanje rezervnih snaga na Kosovu i Metohiji

Blic pre 4 sati