Stiže promena vremena: Pljuskovi, vetar i osveženje posle tropskih 37 stepeni

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Stiže promena vremena: Pljuskovi, vetar i osveženje posle tropskih 37 stepeni

Stigli smo do kraja još jedne radne nedelje koja nam je donela veoma toplo i sunčano vreme.

Narednih dana ipak nam stiže promena vremena koja će nam doneti lokalne pljuskove i kratkotrajno osveženje, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Danas i sutra temperatura će se kretati do 37.podeljka, ali uz postepeno naoblačenje koje nam stiže sa juga. Premeštanje polja visokog vazdušnog pritiska dalje ka istoku omogućava prodor oblačnosti zbog čega će danas u južnim i centralnim predelima vreme biti promenljivo oblačno i malo svežije, dok na
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Crveni meteoalarm na snazi Upozorenje RHMZ-a za ove delove zemlje evo gde se očekuju ekstremne vrmenske prilike

Crveni meteoalarm na snazi Upozorenje RHMZ-a za ove delove zemlje evo gde se očekuju ekstremne vrmenske prilike

Dnevnik pre 23 minuta
Danas veoma toplo, temperatura do 37

Danas veoma toplo, temperatura do 37

Glas Zapadne Srbije pre 8 minuta
Vremenska prognoza za 15. avgust: Veoma toplo i sunčano, do 37 stepeni

Vremenska prognoza za 15. avgust: Veoma toplo i sunčano, do 37 stepeni

Mondo pre 1 sat
Pakleni petak u Srbiji Temperatura i do 38 stepeni, RHMZ za vikend najavljuje radikalnu promenu

Pakleni petak u Srbiji Temperatura i do 38 stepeni, RHMZ za vikend najavljuje radikalnu promenu

Alo pre 1 sat
Nastavljaju se veoma visoke temperature, za vikend rashlađenje

Nastavljaju se veoma visoke temperature, za vikend rashlađenje

RTS pre 1 sat
Danas i sunce i oblaci, ali i dalje tropski toplo: Temperatura do 35 stepeni

Danas i sunce i oblaci, ali i dalje tropski toplo: Temperatura do 35 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Zemlja će goreti, ljudi će padati prebijeni i mrtvi, ali Vučić sa vlasti neće odstupiti

Zemlja će goreti, ljudi će padati prebijeni i mrtvi, ali Vučić sa vlasti neće odstupiti

Danas pre 33 minuta
Objavljena Šangajska lista za 2025. godinu: Beogradski univerzitet među 500 najboljih u svetu

Objavljena Šangajska lista za 2025. godinu: Beogradski univerzitet među 500 najboljih u svetu

Danas pre 23 minuta
Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog…

Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog pokušaja ubistva

Blic pre 3 minuta
Sudar titana, Putin i Tramp OČI u OČI: Danas je svet okrenut ka Aljasci! U "Jutru na Blic" saznajte: Da li je ovaj sastanak…

Sudar titana, Putin i Tramp OČI u OČI: Danas je svet okrenut ka Aljasci! U "Jutru na Blic" saznajte: Da li je ovaj sastanak početak kraja rata ili opasan zaokret

Blic pre 33 minuta
Ovo mleko je najzdravije za srce, pokazuje velika studija

Ovo mleko je najzdravije za srce, pokazuje velika studija

Danas pre 33 minuta