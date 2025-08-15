EPS: U prvoj polovini 2025. ostvarena dobit od 27,4 milijarde dinara

EPS: U prvoj polovini 2025. ostvarena dobit od 27,4 milijarde dinara

Skupština Akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije (EPS) usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za prvih šest meseci 2025. godine, u kome se navodi da ostvarena dobit iznosi 27,4 milijarde dinara i da su tokovi gotovine stabilni, saopštio je danas EPS.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je i predstavnik osnivača u Skupštini EPS-a, ocenila je da je nastavljen trend kontinuirane proizvodne i finansijske stabilnosti kompanije i posebno naglasila važnost rezultata ostvarenih u rudarskom sektoru, navedeno je u saopštenju. „Proizvodnja uglja veća je od plana za osam odsto, ali ono što je važnije i što pokazuje pozitivan trend je činjenica da je za prvih šest meseci ove godine
