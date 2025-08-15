NDNV osuđuje pretnje novinarki TV Nova: „Ugrožen život njenog deteta“

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) najoštrije je osudilo pretnje upućene novinarki i dugogodišnjoj dopisnici iz Novog Sada, Sanji Ignjatović Eker, uključujući i, kako navode, groteskno ugrožavanje života njenog deteta.

Pretnje su, ističe NDNV, deo talasa napada na novinare u Srbiji i usledile su nakon što je režimska televizija Informer pokrenula kampanju protiv Sanje Ignjatović Eker zbog njenog izveštavanja sa protesta u Novom Sadu 14. avgusta. Na televiziji je, kako navode, novinarka targetirana najtežim uvredama samo zato što je profesionalno radila svoj posao za programe TV Nova i N1. NDNV ističe da su kampanju dodatno podgrejali predsednik Srbije i ministar unutrašnjih