Policija u Valjevu divljački tukla demonstrante, privedeno 17 osoba (VIDEO)

Na sinoćnim protestima u Valjevu došlo je do brutalne intervencije policije protiv demonstranata, a društvenim mrežama šire se snimci divljačkog prebijanja ljudi na ulici.

Kako N1 nezvanično saznaje, sinoć je uhapšeno 17 osoba, a 19 policajaca je povređeno. Na Instagram stranici @Valjveo_live objavljeno je više snimaka na kojima se vidi kako policija brutalno prebija neke od demonstranata. Video snimci su uznemirujućeg sadržaja. Šta će se dogoditi kada ovo završi na međunarodnom