Hitno oglašavanje MUP-a: U toku je hakerski napad

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Hitno oglašavanje MUP-a: U toku je hakerski napad

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se hitnim saopštenjem zbog hakerskog napada.

On traje na sajt MUP-a od danas od 12:45 časova. "Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je toku hakerski napad na sajt MUPa koji u kontinuitetu traje od danas, od 12.45 sati sa IP adrese iz Holandije. Sigurnosni uređaji Ministarstva blokiraju saobraćaj sa maliciozne IP adrese i za sada sajt funkcioniše bez prekida u radu", navodi se u saopštenju MUP-a. BONUS VIDEO:
Ključne reči

HolandijaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

