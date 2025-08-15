Hitno oglašavanje MUP-a: U toku je hakerski napad

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se hitnim saopštenjem zbog hakerskog napada.

On traje na sajt MUP-a od danas od 12:45 časova. "Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je toku hakerski napad na sajt MUPa koji u kontinuitetu traje od danas, od 12.45 sati sa IP adrese iz Holandije. Sigurnosni uređaji Ministarstva blokiraju saobraćaj sa maliciozne IP adrese i za sada sajt funkcioniše bez prekida u radu", navodi se u saopštenju MUP-a. BONUS VIDEO: