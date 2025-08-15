(BLOG) Ponovo napeto u centru Beograda: Policija naredila građanima da se povuku, kontejneri na ulici

N1 Info pre 22 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Ponovo napeto u centru Beograda: Policija naredila građanima da se povuku, kontejneri na ulici

Uz poruku "Nismo vreće za udaranje", "Srbija je u Valjevu, a gnev u nama", "Terali ste decu da nam kleče, zato će narod da vam ustane" - protesti se nastavljaju i večeras širom Srbije.

Protesti se odvijaju u Valjevu, Beogradu, Novom Sadu, Prijepolju, Zrenjaninu i mnogim drugim mestima. Sve o jučerašnjim dešavanjima, pročitajte u BLOGU. 96 Objava 22:35 pre 0 min. Nakon što su građani ušli na koncert Jelene Karleuše, njen nastup je ranije završen. Policija ju je ispratila do automobila dok su građani dobacivali pogrdne reči. Građani prekinuli koncert Jelene Karleuše, koju je evakuisala policija. pic.twitter.com/UCH64IJbes 22:29 pre 5 min. Protestni
"Pet povređenih policajaca": Oglasio se Dačić o neredima: "Najmanje 14 uhapšenih, videlo se ko sprovodi nasilje"

Jelena Karleuša nije poželjna u Loznici

Pogledajte kako sada izgledaju prostorije SNS u Novom Sadu: Na ulazu i prozorima drvene ploče

Bivši košarkaš Zvezde u prvim redovima na protestu u Beogradu: „Budu li krenuli odande…“ VIDEO

Haos u Loznici zbog Jelene Karleuše: Masa ljudi protestuje protiv nje, a ispred bine – ovo morate da vidite FOTO/VIDEO

BLOG UŽIVO Veoma napeto ispred Generalštaba: Komandir Žandarmerije pred kamerama zapretio građanima, oklopna vozila ne daju…

Protesti u Srbiji, kordon policije kod Generalštaba a pristalice SNS se povukle (BLOG)

Ključne reči

Jelena KarleušaIvica DačićNišNovi SadZrenjaninVanredno stanjeTužilaštvoZaštitnik građanaMinistar unutrašnjih poslovaNaprednjaciSNSBIAPrijepoljeValjevožandarmerijaTwitterVladimir ŠtimacJadar

Demokratska stranka traži da policijska jedinica kojom komanduje Marko Kričak bude rasformirana

"Baš mi je bilo prijatno": Vučić o sastanku sa Štokerom: Možda je njemu bilo neprijatno zbog njegovih novinara

Komesar Saveta Evrope za ljudska prava: Policija upotrebila nesrazmernu silu u Valjevu

Nastavljaju se hapšenja: Priveden muškarac koji je gađao policiju na protestu u Beogradu

Stefanović: Potpuno šešeljevski nastup Vučića na RTS-u

