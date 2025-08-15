Lavrov već stigao u Enkoridž: Samit otvaraju Putin i Tramp razgovorom „jedan na jedan"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i ambasador Rusije u Vašingtonu Aleksandar Darčijev stigli su u Enkoridž na Aljasci gde će učestvovati na američko-ruskom samitu, javila je moskvska agencija TASS, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa situacijom.

Razgovori licem u lice između predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa održaće se u zajedničkoj bazi Ratnog vazduhoplovstva i vojske SAD Elmendorf-Ričardson. Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je u četvrtak da će samit početi u 22.30 po moskovskom vremenu. Biće otvoren razgovorom „jedan na jedan", u kojem će uz Putina i Trampa, učestvovati samo prevodioci. Prema njegovim rečima, centralna tema biće rešavanje ukrajinske krize, ali će se