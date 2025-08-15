Pred nama još dva tropska dana, sa temperaturom višom od 30 stepeni, u nedelju promena vremena

N1 Info pre 45 minuta  |  Sara Botić
Pred nama još dva tropska dana, sa temperaturom višom od 30 stepeni, u nedelju promena vremena

Sledi nam još 2 tropska dana, sa temperaturom višom od 35 stepeni.

I dalje je izdato upozorenje na nastanak i razvoj požara na otvorenom. Meteorološki uslovi su pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina, u kombinacji sa sunčanim vremenom i viskoim temperaturama. Vrlo topla vazdušna masa i dalje zahvata veći deo južne Evrope. Pored toga sto je toplo, od juče duva i košava, pa je vetrovito i zbog toga malo prijatnije. Ovog petka na severu Srbije sunčano, na jugu uz
