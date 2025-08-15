Nove cene goriva u Srbiji: Evrodizel jeftiniji za dinar, benzin ostaje nepromenjen do 22. avgusta

Naslovi.ai pre 59 minuta

Vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju cena goriva; evrodizel pojeftinio, dok cena benzina ostaje ista narednih sedam dana.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 22. avgusta. Litar evrodizela koštaće 192 dinara, što je za jedan dinar manje nego prošle nedelje, dok cena benzina evropremijum BMB 95 ostaje nepromenjena i iznosi 178 dinara. Danas N1 Info Radio 021 Serbian News Media

Ograničenje cena goriva produženo je za još šest meseci novom uredbom Vlade Srbije. Cene su formirane na osnovu prosečnih berzanskih cena nafte, a uredba se objavljuje svakog petka do 15 časova i važi sedam dana. OK radio Nova ekonomija Bujanovačke

U poslednjih sedam dana cena sirove nafte Brent i WTI pokazuje blage oscilacije, ali to nije uticalo na cenu benzina u Srbiji koja ostaje stabilna. Evrodizel je pojeftinio za dinar, što je odraz trenutnih tržišnih kretanja. B92 Blic Kurir