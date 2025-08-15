Nova cena dizela, benzin ostaje nepromenjen

Litar evrodizela u Srbiji će koštati dinar manje do petka, 22. avgusta u 15 časova, dok cena benzina evropremijum BMB ostaje nepromenjena.

Dizel će, umesto 193 dinara po litru koštati 192 dinara, dok litar benzina košta 178 dinara. Cena dizela za poljoprivrednike je 179 dinara po litru. Vlada Srbije je 18. jula produžila uredbu o ograničavanju cena evrodizela i benzina za šest meseci.