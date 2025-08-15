Pripreme košarkaške reprezentacije Srbije za Evrobasket: turnir u Minhenu, povrede i generalna provera sa Slovenijom

Naslovi.ai pre 13 minuta

Srbija igra na Superkupu u Minhenu protiv Češke i Nemačke ili Turske, dok brinu povrede ključnih igrača, posebno Vasilija Micića, pred Evrobasket i generalnu probu sa Slovenijom.

Košarkaška reprezentacija Srbije učestvuje na pripremnom turniru Superkup u Minhenu, gde u petak igra protiv Češke, a u subotu protiv pobednika ili poraženog iz duela Nemačke i Turske. Ovaj turnir je deo priprema za Evrobasket koji počinje 27. avgusta. Telegraf Nova RTS

Selektor Svetislav Pešić izrazio je zabrinutost zbog povreda ključnih igrača, posebno plejmejkera Vasilija Micića, čiji oporavak ne ide po planu, kao i Alena Smailagića i Uroša Trifunovića koji nisu putovali u Minhen. Postoji ozbiljna šansa da Micić neće moći da igra na Evrobasketu. B92 Večernje novosti Danas Sputnik

Poslednja generalna provera pred Evrobasket biće prijateljska utakmica sa Slovenijom 21. avgusta u Beogradskoj areni. Ulaznice za ovaj meč biće puštene u prodaju 18. avgusta u podne. RTS B92 Sputnik Nova